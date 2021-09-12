В Беларуси установили памятник картошке и рассмешили пользователей сети

Памятник построили в Вузденском районе Беларуси. Фото: glavcom

В Вузденском районе Беларуси установили памятник картошке.

У пользователей сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию. Об этом сообщает портал Zerkalo.

Памятник представляет собой корзину с картошкой, поставленную на Высокий Камень-постамент. На памятнике написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

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В соцсетях пользователи начали шутить над формой памятника и выражать свои ассоциации с ним: "Видел когда-нибудь этот "художник" корзину картошки?" "Видимо, она уже гнилая и слиплась", "Только камень зря изуродовали".

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