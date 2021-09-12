В Беларуси установили памятник картошке и рассмешили пользователей сети

В Вузденском районе Беларуси установили памятник картошке.
У пользователей сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию. Об этом сообщает портал Zerkalo.
Памятник представляет собой корзину с картошкой, поставленную на Высокий Камень-постамент. На памятнике написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.
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В соцсетях пользователи начали шутить над формой памятника и выражать свои ассоциации с ним: "Видел когда-нибудь этот "художник" корзину картошки?" "Видимо, она уже гнилая и слиплась", "Только камень зря изуродовали".
24 июля 2021 года во Львове демонтировали две последние фигуры местного Монумента славы, в том числе - львовскую "Родину-мать". Также демонтировали фигуру советского воина.
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