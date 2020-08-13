В Беларуси оправдали задержанного капитана милиции, который ушел в отставку на фоне протестов

Мужчину обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Фото: Reuters

В Новополоцке оправдали капитана милиции Егора Емельянова, которого обвиняли в организации массовых мероприятий.

Жена капитана, Марина Емельянова рассказала, что утром 13 августа судья освободил мужчину и семья ждет, что вот-вот он вернется домой. Об этом сообщает "Настоящее Время".

"Обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Вот на эту минуту знаю, что его отпустили. Все - пережили, выдохнули, ждем - я и дети", - сказала Марина.

Как зазначаэться, чоловык прослужил в милиции 17 лет. 11 августа этого года звыльнився, публично заявив, что оставляет службу.Вже следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали.

"Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пора уходить. Он сразу же уехал", - сообщила жена.

История Егора была одной из первых публичных в Беларуси. В настоящее время в социальных сетях один за другим стали распространяться видеообращение бывших сотрудников силовых структур страны, которые выбрасывают или сжигают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в Минске и других городах.

В Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не ездить в Беларусь. Поскольку там сейчас сложная и нестабильная ситуация.