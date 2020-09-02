В Беларуси нашли тело пропавшего мужчины на месте столкновений с силовиками

В Минске нашли тело мужчины на месте столкновений с силовиками. Фото: Tut.by.

В Минске нашли тело 52-летнего Александра Будницкого, пропавшего 11 августа - на третий день протестов в Беларуси.

31 августа родственникам умершего сообщили, что тело нашли недалеко от торгового центра "Рига", где происходили столкновения протестующих и правохранителей, - сообщает Tut.by.

Будницкий работал на Минском заводе шестерен и жил в общежитии на Ботанической улице. Последний раз его видели утром 11 августа.

Когда он не появился на работе, коллеги забили тревогу и 19 августа подали заявление в Первомайское РУВД об исчезновении человека, однако из правохранительных органов с ними так и не связались. По их словам, никто из родственников не заметил отсутствия Будницкого, поэтому не стали искать мужчину.

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Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщила, что Будницкого нашли поздно вечером 11 августа в сквере по Берестянской улице.

По словам очевидцев, он "находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил закурить, после чего ему стало плохо - и он упал".

"При себе у мужчины были документы, поэтому личность была установлена ​​сразу. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти является острое отравление этиловым спиртом. По факту смерти проводится проверка", - сообщила Гарлинская.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко. ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская - всего 10,09%.