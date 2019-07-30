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В Беларуси мужчину приговорили к смертной казни

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В Беларуси мужчину приговорили к смертной казни
В Беларуси мужчину расстреляют за убийство двух пенсионерок. Фото: Витебская весна

В Беларуси мужчину приговорили к смертной казни за жестокое убийство двух сестер-пенсионерок.

Соответствующее решение приняла коллегия по уголовным делам Витебского областного суда. Это уже второй смертный приговор в Беларуси с начала 2019 года. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Витебская весна.

Мужчина не впервые совершил убийство, по мнению прокурора, это является отягощающим фактором. Поэтому гособвинитель попросил для подсудимого высшую меру наказания - расстрел.

В то же время мужчина в своем последнем слове в суде заявил, что раскаивается, и просил суд не ставить его на казнь. Защита обвиняемого также убеждала суд не применять к нему исключительную меру и при согласовании приговора учесть его раскаяние и сотрудничество со следствием.

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Однако, суд согласился с позицией прокурора как по существу обвинения, так и по мере наказания.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

В Организации объединенных наций обвинили Беларусь в жестоком обращении с безработными и наркоманами. Также в ООН обеспокоены наличием смертной казни в стране как высшей меры наказания.

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