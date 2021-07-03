В австралийском штате зафиксировали рекордное количество случаев Covid-19

В австралийском штате Новый Южный Уэльс зафиксировали самый большой ежедневный рост количества случаев заражения COVID-19 в этом году.

Об этом сообщает Daily Mail.

В штате Новый Южный Уэльс зафиксировали 35 новых случаев заболевания COVID-19 в течение последних суток. Это самое большое число новых случаев болезни, зарегистрированных за один день с момента первой вспышки пандемии в 2020 году.

Сидней, столица штата Новый Южный Уэльс, больше всего пострадал в результате появления в стране штамма "Дельта".

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Глава правительства штата Глэдис Бережиклян сообщила, что накануне был зафиксирован 31 случай, на данный момент общее количество инфицированных в штате достигло 261.

За последние сутки в Украине обнаружили 705 новых случаев коронавируса. Больше всего больных в столице - 185, сообщает Минздрав.