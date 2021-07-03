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суббота, 03 июля 2021 09:16

Киев лидирует по количеству подтвержденных случаев коронавируса

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Киев лидирует по количеству подтвержденных случаев коронавируса
Больше всего больных в Киеве. Фото: pixabay

За последние сутки в Украине обнаружили 705 новых случаев коронавируса.

Больше всего больных в столице - 185, сообщает Минздрав.

420 пациентов госпитализировали, 1072 - выздоровели, а 36 - умерли от осложнений.

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В Киевской области подтвердили 48 случаев инфекции, Донецкой - 43, Днепропетровской - 40 и Полтавской 39.

Всего за минувшие сутки сделали 19945 тестов методом ПЦР, 7962 человек методом ИФА - 7962 человека и 15 097 человек с помощью экспресс-тестов.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили более чем у 2,2 млн человек. Из них 2,1 млн выздоровели и 52460 умерли от осложнений.

В геноме Covid-19 за последние три месяца образовались 20 мутаций. Ранее новый штамм появлялся в течение месяца.Со временем вирусы ослабляют патогенные свойства. Так случилось с натуральной оспой и легочной чумой. Сейчас же происходит становление пандемического варианта коронавируса.

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Дата
03
июля

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