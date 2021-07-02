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пятница, 02 июля 2021 09:05

Covid-мутации возникают аномально быстро. Медики обеспокоены

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Covid-мутации возникают аномально быстро. Медики обеспокоены
Со временем вирусы ослабляют патогенные свойства. Фото: pixabay.com

В геноме Covid-19 за последние три месяца образовались 20 мутаций.

Ранее новый штамм появлялся в течение месяца, заявила эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград, передает "Укринформ".

"Если в первый год пандемии в течение месяца возникала лишь одна мутация, то нынешняя ситуация вызывает обеспокоенность", - сказала она.

Со временем вирусы ослабляют патогенные свойства. Так случилось с натуральной оспой и легочной чумой. Сейчас же происходит становление пандемического варианта коронавируса.

"Этот процесс проходит по определенной кривой. Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал, накапливает себя до определенной биомассы и закрепляется. Лишь потом происходит спад патогенных свойств, но об этом сейчас рано говорить", - добавила Виноград.

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За последние сутки в Украине выявили 696 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 33. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 236 497 человек. Умерли 52 424 пациента, из них 33 – за последние сутки. Выздоровели 2 169 584 человека, за последние сутки – 1197.

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Дата
02
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