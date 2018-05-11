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пятница, 11 мая 2018 11:46

В Австралии пистолетами расстреляли семь человек

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В Австралии пистолетами расстреляли семь человек
Из пистолетов в Австралии убили 7 человек, из них - 4 ребенка. Фото 112.ua

Семь человек, из них четверо детей, погибли в результате массового расстрела в Австралии.

"Тела двух взрослых с огнестрельными ранениями находились на улице, еще пять были обнаружены внутри дома в городе Осмингтон на западе страны. Представитель полиции города Крис Доусон сообщил, что все погибшие, предположительно, проживали в доме, где произошло преступление", - сообщил канал ABC News.

Полиция рассматривает произошедшее убийство как суицид и пытается связаться с родственниками жертв. Личности погибших и их возраст также не раскрываются.

Самое массовое убийство в истории Австралии - расстрел 35 человек в городе Порт-Артур в апреле 1996 года. 28-летний мужчина открыл огонь по посетителям кафе из полуавтоматической винтовки AR-15. В ходе стрельбы, получив ранение, выжили 22 человека. Преступник был приговорен к 35-ти пожизненным заключениям.

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На юго-западе американского штата Кентукки ученик школы открыл стрельбу. По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы.

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