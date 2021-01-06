В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей

Фото: Kamenya Omote

Магазин Kamenya Omote в Токио, Япония, начал изготавливать и продавать маски, которые реалистично копируют лицо других людей.

Ранее магазин специализировался на резвизите для вечеринок, театральных и кинопроектов, сообщило издание Hyperallergic.

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Гиперреалистичные маски напечатали на 3D-принтере. Можно создать любую внешность. От живого лица маски отличают только губы и глаза, которые не могут двигаться.

По словам владельца магазина Шухей Окавара, покупателей заинтересовали маски. В день магазин печатает около 50 штук.

Стоит одна маска $950.

Верхняя палата парламента Японии приняла поправки в закон об имунацие, которые позволят бесплатно делать прививки японским гражданам от коронавируса и продлить карантин до февраля 2021 года.