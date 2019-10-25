В Японии с витрины исчез бриллиант стоимостью $1,8 млн

В Японии похитили 50-каратный бриллиант. Фото: jewellerymag.ru

24 октября в японском городе Йокогама с витрины украли 50-каратный бриллиант.

Драгоценный камень с рыночной стоимостью 200 млн иен ($1,8 млн) похитили из выставочного центра "Пасифик" на набережной в городе Йокогаме недалеко от Токио, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на японскую полицию.

Бриллиант экспонировался в рамках ювелирной выставки среди других драгоценностей.

Около 18:00 перед закрытием центра сотрудник компании обнаружил отсутствие бриллианта. При этом витрина была разблокирована.

Как сообщили в компании, около 17:00 бриллиант еще был в витрине. Полиция считает, что его украли за короткий промежуток времени. Детективы считают, что преступление совершили несколько лиц, могут быть причастны сотрудники выставочного зала.

Предварительное громкое ограбление в Токио произошло в ноябре 2015-го. Тогда на ювелирный магазин фешенебельной фирмы Harry Winston напали трое мужчин, которых считают гражданами Великобритании.

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Они разбили витрины и похитили драгоценностей примерно на $1 млн. Полиция на основе данных видеонаблюдения и других сведений установила личности грабителей и объявила в международный розыск. Но до сих пор найти похитителей или драгоценности не удалось.

Несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer украли из дома бывшего игрока сборной России по футболу Игоря Семшова в селе Маслово в Подмосковье. Жена футболиста с детьми была в это время дома.