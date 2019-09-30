Ограбили дом бывшего игрока сборной России по футболу

Семшов провел более 50 матчей за сборную России. Фото: Александр Федоров

В России четверо грабителей проникли в дом бывшего игрока сборной России Игоря Семшова в селе Маслово в Подмосковье в ночь с 28-го на 29 сентября. В это время дома была только жена футболиста Лариса с детьми.



Об этом пишет "Обозреватель"

Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четырех мужчин с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а в других были монтировкой и железные прутья. Женщина попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем начал угрожать, что побьет детей.

В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей.

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Игорь Семшов провел 53 матча за сборную России, стал серебряным призером Евро 2008. На клубном уровне выступал за "Динамо" Москву и "Зенит".