В Антарктиде зафиксировали рекордное повышение температуры

ВОМ официально опровергла, что 9 февраля 2020-го на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур обнаружили + 20,75°с. Фото: pixabay.com

В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру: +18,3°С.

Рекорд обнаружили на аргентинской исследовательской станции "Эсперанса" еще 6 февраля 2020-го, но до сих пор продолжался процесс проверки и сравнения имеющихся данных. Сейчас его признала Всемирная метеорологическая организация, являющаяся учреждением ООН.

Предыдущий подтвержденный рекорд на Антарктическом полуострове составил +17,5°С. Его в 2015 году также зарегистрировали на "Эсперансе". Антарктический полуостров является регионом с самым быстрым потеплением на континенте. За последние 50 лет температура здесь выросла почти на 3°C.

В то же время ВМО официально отклонила данные о том, что 9 февраля 2020-го на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур зафиксировали +20,75°С. Оказалось, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового смещения датчика температуры. Это засвидетельствовал дальнейший детальный анализ.

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Всемирная метеорологическая организация предупреждает о катастрофическом повышении температуры на планете. Средняя глобальная температура в прошлом году составила около +14,9°С, что на 1,2°С выше уровней, зарегистрированных др 1850 года.