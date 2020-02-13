В Антарктиде зафиксировали рекордное повышение температуры

В Антарктиде впервые температура воздуха поднялась до 20,75° C.

Такую температуру ученые зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур, сообщает The Guardian.

Ученые считают, что это аномалия. Пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый температурный рекорд.

Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

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6 февраля в Антарктиде на аргентинской базе "Эсперанса" зафиксировали температуру 18,3°C.

Напомним, ученые NASA заметили огромный ледник на западе Антарктиды, размером со штат Флорида, который тает быстрее, чем когда-либо до этого. Ежегодно он теряет около 800 метров льда.