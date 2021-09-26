В Англии вдоль рек высадят 3 миллиона деревьев, чтобы спасти бобров и экологии

Правительство планирует выделить почти $55 миллионов в течение четырех лет. Фото: Pixabay

В Англии вдоль рек высадят более трех миллионов деревьев в рамках создания "бобровых буферов", которые позволят существовать грызунам и другим животным.

Об инициативе по поводу деревьев говорится в сообщении британского правительства от субботы, 25 сентября, а про бобров пишет The Times.

Новый лесной массив также поможет улучшить качество воды, поскольку заблокирует сток загрязняющих веществ из ферм и снизит риск наводнений за счет замедления потока воды. Кроме этого, деревья создадут тень и помогут снизить температуру воды.

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Правительство планирует выделить почти $55 миллионов в течение четырех лет на помощь землевладельцам в посадке и уходе за деревьями. Их должны высадить на 3 150 гектарах берегов рек до марта 2025 года.

Пожарные укутывают древние деревья огнестойкими одеялами, пока пламя прорывается через всемирно известный калифорнийский национальный парк "Секвойя".