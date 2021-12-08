В аэропорту поймали подозреваемого в убийстве журналиста

Задержанный обвиняется в убийстве арабского журналиста. Фото: Reuters

Подозреваемый в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаль Хашогги 33-летний Халед Айед Аль-Отаиби был задержан в парижском аэропорту имени Шарля де Голля.

Полиция подтвердила данную информацию Spiegel.

Мужчину задержали утром перед посадкой на рейс. Он находится под стражей пограничной полиции в аэропорту.

Халед Аед Аль-Отаиби был членом Королевской гвардии Саудовской Аравии. У него был билет на рейс в столицу страны Эр-Рияд.

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Интерпол разыскивал его на основе международного ордера на арест. Генеральный прокурор Парижа попросил об экстрадиции мужчины в Турцию. Если задержанный согласится на экстрадицию, его посадят на самолет в Турцию. В противном случае решение об экстрадиции будет приниматься судом.

59-летнего Хашогги убили 2 октября 2018 года в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда тот пошел туда, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в ведомство не пустили и через 5 часов ожидания сообщили, что журналист уже покинул здание.

У Хашогги были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнем правительстве и наследном принце Мухаммеде ибн Салмане Аль Сауде. Впоследствии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, потому что оно произошло в период его правления государством. Однако он заявил, что о преступлении не знал. В прошлом году в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству Джамаля Хашогги. Кроме того, суд вынес приговор восьми лицам за их участие в преступлении, приговорив их к заключению на сроки от 7 до 20 лет.