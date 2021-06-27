В аэропорту Лос-Анджелеса мужчина устроил драку на борту и выпрыгнул из самолета

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Другие пассажиры рейса не пострадали. Фото: CNN

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажир самолета рейса United Express, который выруливал на взлетную полосу, выпрыгнул из него после драки на борту. Об этом сообщил телеканал CNN.

По имеющимся данным, в салоне самолета произошла ссора между двумя мужчинами, переросшая в драку. В это время один из участников конфликта открыл дверь самолета, активировав аварийный затвор, и выпрыгнул на рулежную дорожку.

Как рассказали очевидцы, перед тем как самовольно покинуть борт, мужчина стучал в дверь кабины пилотов. Во время прыжка правонарушитель получил травмы. Его задержали и доставили в местную больницу сотрудники правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Другие пассажиры рейса не пострадали.

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