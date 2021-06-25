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пятница, 25 июня 2021 20:40

Самолет "Мрия" напугал фотографов

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Самолет &quot;Мрия&quot; напугал фотографов
Самолет сдул забор возле авиабазы. Фото: УП

Украинский грузовой самолет "Мрия" сдул забор у британской авиабазы ​​Брайз-Нортон.

Он напугал людей, которые наблюдали за его взлетом, сообщает "Європейська правда".

"Мрия" только что вернулась к работе после ремонта. До рейса в Британии "Мечта" побывала в Кабуле в Афганистане и в Карачи в Пакистане. Оттуда доставили три вертолета британских ВВС.

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Фотографы скопились за оградой. Хотели сфотографировать взлет. Но забор не выдержал мощностью двигателей большого в мире самолета.

Государственное предприятие "Антонов" произвело самолет "Ан-178" без российских деталей. Железная птица состоит из около 2/3 оборудования корпораций США, еще треть - отечественного производства.

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25
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