Самолет "Мрия" напугал фотографов

Самолет сдул забор возле авиабазы. Фото: УП

Украинский грузовой самолет "Мрия" сдул забор у британской авиабазы ​​Брайз-Нортон.

Он напугал людей, которые наблюдали за его взлетом, сообщает "Європейська правда".

"Мрия" только что вернулась к работе после ремонта. До рейса в Британии "Мечта" побывала в Кабуле в Афганистане и в Карачи в Пакистане. Оттуда доставили три вертолета британских ВВС.

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Фотографы скопились за оградой. Хотели сфотографировать взлет. Но забор не выдержал мощностью двигателей большого в мире самолета.

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