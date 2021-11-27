В стране заявили о 100-процентной вакцинации населения

В Объединенных Арабских Эмиратах 100% населения получили первую дозу вакцины против Covid-19.
Полный курс вакцинации прошли 90% граждан. Такие данные сообщило министерство здравоохранения ОАЭ, сообщает AFP.
"Сто процентов населения получили одну дозу. А 90,18 процента полностью вакцинированы", – заявили в ведомстве.
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В стране в целом сделано 21 802 032 прививки против Covid-19, по данным Минздрава ОАЭ.
В октябре власти страны объявили, что преодолели кризис с коронавирусом.
В декабре 2020 года власти Дубая первые в Эмиратах одобрили вакцину Pfizer-BioNTech.
Позже власти ОАЭ одобрили британскую Oxford-AstraZeneca и американскую Moderna для иммунизации взрослого населения.
Вакцинами Sinopharm и Pfizer также начали прививать детей.
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