В стране заявили о 100-процентной вакцинации населения

В ОАЭ заявили о 100-процентной вакцинации населения. Фото: ua.depositphotos.com

В Объединенных Арабских Эмиратах 100% населения получили первую дозу вакцины против Covid-19.

Полный курс вакцинации прошли 90% граждан. Такие данные сообщило министерство здравоохранения ОАЭ, сообщает AFP.

"Сто процентов населения получили одну дозу. А 90,18 процента полностью вакцинированы", – заявили в ведомстве.

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В стране в целом сделано 21 802 032 прививки против Covid-19, по данным Минздрава ОАЭ.

В октябре власти страны объявили, что преодолели кризис с коронавирусом.

В декабре 2020 года власти Дубая первые в Эмиратах одобрили вакцину Pfizer-BioNTech. Позже власти ОАЭ одобрили британскую Oxford-AstraZeneca и американскую Moderna для иммунизации взрослого населения. Вакцинами Sinopharm и Pfizer также начали прививать детей.