Малышей начали вакцинировать от Covid-19 препаратами, не одобренными ВОЗ

Вакцинация детей от 2 лет началась на Кубе. Фото: Reuters

На Кубе впервые в мире стартовала вакцинация от Covid-19 для детей в возрасте от двух лет.

Детей от 2 до 11 лет прививают кубинскими препаратами Abdala и Soberana, которые не прошли международную научную экспертную оценку и не признаны Всемирной организацией здравоохранения, сообщает France 24.

Эти вакцины изготовлены на основе рекомбинантных белков, как американская Novavax и французская Sanofi, которые также ожидают одобрения ВОЗ.

В пятницу, 3 сентября, на Кубе начали Covid-вакцинацию детей от 12 лет, а на этой неделе в стране стартовало дистанционное обучение. Школьники учатся через телепередачи, поскольку в большинстве кубинских домов нет доступа в Сеть.

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Ранее о намерении утвердить прививки от коронавируса для детей младшего возраста заявляли в Китае, ОАЭ и Венесуэле.

С сентября в Великобритании стартовала массовая вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. Для этого используют вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna.