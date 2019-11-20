Условия должны быть жестче. Правила вступления в ЕС предложили переписать

Франция предлагает изменить процедуру вступления в ЕС. Фото: 5 канал

Франция предложила другим государствам Европейского союза изменить процедуру принятия в объединение новых членов.

Новая процедура будет состоять из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщает Politico.

ЕС будет иметь право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

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Евросоюз сомневается в целесообразности предоставления финансовой помощи Украине. Причина - отсутствие усилий в расследовании о выводе средств из Приватбанка, заявил директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девінь, ответственный за восточное партнерство. Неудачи в установлении верховенства права – это проблема государств Восточного партнерства, а не ЕС.