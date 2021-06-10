Юноша "заключил соглашение с дьяволом" и принес в жертву сестер ради выигрыша в лотерею

Юноша убил сестер ради выигрыша в лотерее. Фото: mirror.co.uk

В Лондоне, Великобритания, 19-летний Даниал Хуссейн "заключил соглашение с дьяволом" и убил двух сестер ради выигрыша в лотерее - 46-летнюю Бибу Генри и 27-летнюю Николь Смолван.

Об этом сообщило издание The Mirror.

Хуссейн убил сестер на празднование дня рождении одной из них. Тела женщин нашли на следующий день в ограде парка Уэмбли.

Юноша одну из жертв ударил ножом восемь раз, другую - 28. Полицейские нашли в его доме документ, который якобы был "сделкой с дьяволом".

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"При обыске в спальне подсудимого полиция обнаружила рукописный документ, который якобы является соглашением между подсудимым и дьяволом, в котором он обещал принести в жертву женщин, чтобы выиграть в лотерею и не быть заподозренным в любом преступлении, которое он совершил", - сообщил прокурор Оливер Глазго.

Незадолго до убийства Хуссейн купил несколько лотерейных билетов. Три из них он вложил в "договор с дьяволом".

"Как оказалось, дьявол не пошел на сделку, потому что подсудимый не только не выиграл в лотерею, но и полиция обнаружила все доказательства, которые связывают его с двумя убийствами", - подытожил Глазго.

Хуссейн отрицает свою причастность к убийствам и заявляет, что не подписывал никакого "соглашения с дьяволом".

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