Уникальные фрески Пикассо сносят, несмотря на протесты

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Две уникальные фрески авторства испанского художника Пабло Пикассо начали демонтировать со здания правительства в норвежском Осло. Эти работы были повреждены после теракта Андерса Брейвика в 2011 году.

С понедельника, 27 июля, проходят протесты возле здания, которое перестало работать после теракта, пишет The local.

Противники демонтажа требовали восстановить здание и сами работы. Однако организаторы демонтажных работ говорят, что они собираются сохранить поизведения Пикассо и разместить их в более благоприятных условиях. Например, в новом правительственном здании, строительство которого планируется завершить в 2025 году.

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Старый правительственный строительный комплекс планируется снести из-за повреждения от взрыва, который устроил Брейвик. 9 лет назад на месте взрыва погибли 7 человек.

Обе работы Пикассо, весом 250 и 60 тонн, были установлены в массивные металлические опоры, после чего их погрузят на специальные платформы и вывезут. Закончить работы планируют до конца недели.

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На первой фреске "Рыбаки", находившейся на фасаде здания, изображены трое мужчин. Они укладывают небогатый улов на свою лодку. В холле находится фреска "Чайки" - на ней изображена птица, пожирающая рыбу, широко расправив крылья,.

22 июля 2011 года произошел двойной террористический акт в Норвегии. Сначала прогремел взрыв в центре норвежской столицы Осло, у резиденции премьер-министра, были убиты семь человек, два десятка получили ранения. Два часа спустя Андерс Брейвик устроил бойню в молодежном лагере Рабочей партии на острове Утойя, застрелив 68 человек. Брейвик надел полицейскую форму, попросил людей собраться в одном месте и расстрелял их. Брейвика задержали через полтора часа. Он свою вину признал, и ему вынесли приговор - 21 год тюрьмы. Брейвик оказался неонацистом и заявил в суде, что к теракту готовился 9 лет Недавно под картиной Still Life испанского художника Пабло Пикассо нашли скрытый эскиз. Его обнаружила группа искусствоведов из Института искусств в Чикаго.