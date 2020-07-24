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суббота, 25 июля 2020 03:13

Под картиной Пикассо нашли эскиз

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Под картиной Пикассо нашли эскиз
Исследователи обнаружили эскиз. Фото: Photo courtesy Art Institute of Chicago

Под картиной Still Life испанского художника Пабло Пикассо нашли скрытый эскиз.

Его обнаружила группа искусствоведов из Института искусств в Чикаго, сообщает Live Science.

Исследователи хотели лучше исследовать слои краски и места, где она была помята.

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Картину отсканировали инфракрасным рентгеном. Увидели эскиз. Эксперты вынули картину из рамки и обнаружили рисунок.

Эксперты уверены, что эскиз принадлежит именно Пикассо. В Музее искусств в шведском Гетеборге есть похожая картина.

На аукционе в Лондоне продают картину испанского художника Пабло Пикассо. Художник изобразил свою музу Мари-Терезу Вальтер, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

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