Под картиной Пикассо нашли эскиз

Под картиной Still Life испанского художника Пабло Пикассо нашли скрытый эскиз.
Его обнаружила группа искусствоведов из Института искусств в Чикаго, сообщает Live Science.
Исследователи хотели лучше исследовать слои краски и места, где она была помята.
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Картину отсканировали инфракрасным рентгеном. Увидели эскиз. Эксперты вынули картину из рамки и обнаружили рисунок.
Эксперты уверены, что эскиз принадлежит именно Пикассо. В Музее искусств в шведском Гетеборге есть похожая картина.
На аукционе в Лондоне продают картину испанского художника Пабло Пикассо. Художник изобразил свою музу Мари-Терезу Вальтер, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
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