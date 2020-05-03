"Умирали ради нас и об этом не думали" - Лукашенко не будет отменять парад 9 мая

В Беларуси отметили важность парада 9 мая. Фото: БЕЛТА

В Беларуси не будут отменять парад 9 мая.

"Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны - ред.) Умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не испытывали время и об этом не думали. и умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. и подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут , что испугались ", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА..

Но предупредил. что "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня, что тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул Лукашенко.

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Среди желающих посетить парад назвал и ветеранов Вооруженных Сил.

"Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сохранить. Хотя они и первыми потребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - старых надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за старых, хотя болеет и молодежь", - сказал он.

Добавил, что положительно относится и к желанию российских чиновников посетить парад в Минске.

9 мая в России устроят парад авиационной техники и праздничный салют. Оккупанты также готовят в Крыму салют на 9 мая.