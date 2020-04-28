Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая

В России проведут празднования в условиях карантина. Фото: Reuters

9 мая во России устроят парад авиационной техники и праздничный салют.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс-Украина".

Акцию "Бессмертный полк" в РФ пройдёт в виде "виртуального марша".

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"На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн. Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых уважают в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-марш будет транслироваться на самых разных ресурсах - на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаекранах", - рассказал один из организаторов "Бессмертного полка" Сергей Макаров.

В российском Нижнем Новгороде в честь предстоящего праздника установили баннеры с изображением военных и надписями "Спасибо за победу". Однако их авторы перепутали Вторую мировую с гражданской войной, пишет "Медуза" со ссылкой на паблик "Типичный Нижний Новгород" в ВК.