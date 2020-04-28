Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая

 
Ексклюзивы
1/5
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 720
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2232
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1026
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4680
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 855
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5841
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1602
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3780
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4942
Фото
Все фото
8
16
5
4
5
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
Видео
Все видео
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Самоизоляция танкеров: 20% всей необходимой миру нефти скопилось у калифорнийского побережья
Самоизоляция танкеров: 20% всей необходимой миру нефти скопилось у калифорнийского побережья
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 1242
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1665
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1386
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 180
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
вторник, 28 апреля 2020 20:49

Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая

  Комментировать
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
В России проведут празднования в условиях карантина. Фото: Reuters

9 мая во России устроят парад авиационной техники и праздничный салют.

"9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют", - сказал на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ президент России Владимир Путин, передает "Интерфакс-Украина".

Акцию "Бессмертный полк" в РФ пройдёт в виде "виртуального марша".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уровень доверия россиян к Путину упал до рекордно низких показателей за последние 14 лет

"На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн. Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых уважают в семье. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Онлайн-марш будет транслироваться на самых разных ресурсах - на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаекранах", - рассказал один из организаторов "Бессмертного полка" Сергей Макаров.

В российском Нижнем Новгороде в честь предстоящего праздника установили баннеры с изображением военных и надписями "Спасибо за победу". Однако их авторы перепутали Вторую мировую с гражданской войной, пишет "Медуза" со ссылкой на паблик "Типичный Нижний Новгород" в ВК.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа

Ежедневно погибают около 5 тыс. работников

Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков

Первый космический турист облетел Землю 128 раз

Выселили 140 тыс. украинцев

Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Американский вирусолог создал вакцину

Военные попытались свергнуть правительство

Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Показали первую модель геликоптера

Вождя казнили, тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 26329
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 12843
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 12645
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 10719
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 7659
Мир
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
8
 Просмотров: 252
В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных коронавирусом
В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных коронавирусом Просмотров: 1242
Коронавирус у собак: мопс прошел тест с положительным результатом
Коронавирус у собак: мопс прошел тест с положительным результатом Просмотров: 369
Европейская страна в течение месяца проверит всех своих граждан на коронавирус
Европейская страна в течение месяца проверит всех своих граждан на коронавирус Просмотров: 351
ООН ожидает 15 млн нежелательных беременностей и всплеск домашнего насилия из-за Covid-19
ООН ожидает 15 млн нежелательных беременностей и всплеск домашнего насилия из-за Covid-19 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
6
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
2
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
Голосов: 2596
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua