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среда, 29 апреля 2020 22:40

Оккупанты готовят празднование в Крыму

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Оккупанты готовят празднование в Крыму
В Крыму оккупанты проведут празднования. Фото: pexels.com

Оккупанты готовят в Крыму салют на 9 мая.

Его проведут артиллеристы Южного военного округа РФ, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"9 мая в более 50 городах Юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах", - добавил Дворников.

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По информации Крим.Реалии, салюты пройдут в Симферополе, Керчи и Севастополе.

9 мая во России устроят парад авиационной техники и праздничный салют. Акцию "Бессмертный полк" в РФ проведут в виде "виртуального марша".

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Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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