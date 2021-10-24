Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка, приближенных к Путину

В США умер физик-миллиардер Валентин Гапонцев. Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС

В Соединенных Штатах Америки 22 октября скончался российский ученый-физик, бизнесмен и миллиардер Валентин Гапонцев.

Эту информацию подтвердил его сын Денис, пишет Forbes.

Ученому было 82 года. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Гапонцева занимался производством и продажей промышленных лазеров. Основанная им IPG Photonics - один из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире. Ее рыночная капитализация составляет $8,9 млрд, пишет "Радио Свобода".

В январе 2018 года Гапонцева попал в доклад Министерства финансов США о лицах, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В то время ученый уже имел и американское гражданство. В перечень вошли все российские бизнесмены, чье состояние Forbes оценил в более $1 млрд.

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После попадания в список компания IPG Photonics начала терпеть убытки. Сам Гапонцева потерял почти половину из своих доходов.

В декабре того же года бизнесмен требовал через суд удалить его из списка. Его защита настаивала, что Гапонцева нельзя называть олигархом, а большая часть его бизнеса никогда не была связана с Россией.

В результате Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение об урегулировании спора - американцы признали свою ошибку. Гапонцева остается единственным россиянином, который смог добиться удаления из списка.

В 2020 году журнал Forbes оценил состояние ученого в $2,8 млрд.

Валентин Гапонцев закончил Львовский политехнический институт в 1961 году. Затем начал работать инженером в одном из конструкторских бюро. В 1960-х годах ученый закончил аспирантуру Московского физико-технического университета (МФТИ) и перешел на работу в Институт радиотехники и электроники Академии наук СССР. В 1990-х годах ученый в США основал упомянутую выше компании IPG Photonics. IPG Photonics производит, в частности волоконные лазеры, непрерывные лазеры низкой, средней и высокой мощности, медицинские аппараты, предлагает оптические транспортные решения. Продукция группы используется в автомобильной, авиационной, тяжелой и транспортной промышленности, в ядерной и солнечной энергетике, телекоммуникациях, а также в других отраслях. Кроме этого производства у группы есть сервисные центры в Китае, Японии, Италии, Индии, Великобритании, Испании, Таиланде, на Тайване. Штаб-квартира находится в Оксфорде, штат Массачусетс.