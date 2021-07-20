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Умер художник, которого 16 лет преследовали террористы

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Умер художник, которого 16 лет преследовали террористы
Курт Вестергаард умер на 87 году жизни. Фото: jyllands-posten.dk

На 87 году жизни умер датский художник и карикатурист Курт Вестергаард. Он прославился в 2005-м, изобразив пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы.

Так хотел привлечь этой карикатурой внимание к воздействию некоторых учений ислама на деятельность исламских террористов, сообщает Jyllands-Posten.

Однако сами исламисты объявили награду в $1 млн за голову художника. В 2010 году преступник, вооруженный ножом и топором, попытался напасть на Вестергаарда. После покушения художник должен был отчитываться полиции каждый раз, когда покидал дом. Само же помещение было оборудовано специальными укрепленными окнами и дверями.

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В 2015 году не менее 12 человек погибли во время стрельбы в здании редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Нападение преступников связывают с острыми карикатурами издание, в том числе - рисунком лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, который опубликовали накануне теракта.

Норвежские спецслужбы предотвратили покушение на Вестергаарда. Художник приехал в Норвегию по приглашению местного Дома литераторов. Но вскоре Вестергаард прервал поездку и вернулся домой по настоянию норвежских силовиков. Сотрудники местных сил безопасности выяснили, что к приезду карикатуриста подготовился 30-летний мужчина, норвежец, бывший уголовник, который купил для этого автомат и взрывчатку. Он был арестован.

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