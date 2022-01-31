Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада

Фото: Reuters

Украинцы Канады провели акцию поддержки Украины у замерзшего Ниагарского водопада 30 января.

Люди держали флаги обеих стран и плакаты со словами поддержки, сообщает Reuters.

Мероприятие организовал Конгресс украинцев Канады.

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Аналогичная акция прошла у водопада на территории США. Там собралось около 100 человек.

25 января в Соединенных штатах Америки под посольством России состоялась акция протеста под лозунгом "Остановите Путина сейчас! Скажите "нет!" российской войне в Украине". На нее вышли около 50 украинских активистов и общественных деятелей.