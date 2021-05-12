Украина может потерять партнеров из-за конфликта между Палестиной и Израилем - эксперт

Игорь Семиволос рассказал о причинах конфликта Палестины и Израиля. Фото: скрин с сюжета Espreso.tv

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем - результат политики Натаньягу и Трампа. Об этом сказал Gazeta.ua директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Начиная от закона о "национальном государстве для еврейского народа", от намерений аннексии части западного берега, продолжение строительства еврейских поселений, политики апартеида, которую осуществляют израильтяне по отношению к палестинцам и заканчивая конкретными неуклюжими действиями, которые совершили израильские силовики за последний месяц в восточном Иерусалиме у Аль-Аксы, у Дамасских ворот. Это и коллективное наказание палестинцев в секторе Газа, которым запретили ловить рыбу, а это один из источников для их существования, последствия коронавируса, поскольку многие оказалось без работы. В соответствии с законодательством на предстоящих выборах должны еще голосовать представители восточного Иерусалима, но израильтяне отказали им в этом голосовании, хотя территория соответствии с международным правом считается оккупированной. ХАМАС, контролирующее Палестину, использовал эту ситуацию на 100 процентов".

Конфликт косвенно может повлиять и на Украину.

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"Ситуация развивается и страны делают разные заявления. В частности, Турция заявила о необходимости обеспечения безопасности палестинцев, то есть международное присутствие в секторе Газа. Это новый формат кризиса - приведет к расколу НАТО. Может выглядеть как блокада Израиля с моря и интервенция в Газу турецких войск. может быть какой-то другой формат. Россия также высказалась в поддержку Палестины. В Украине стратегический курс на сближение с Турцией. А Турция следить кто, какие заявления делает. Нам лучше пока не реагировать. Говорить, что "мы за мирное решение конфликта". Но кризис будет приобретать характер международного и придется определиться. Но мы не признаем аннексии и оккупации, поскольку имеем те же проблемы, поэтому не можем поддерживать Израиль. Но и не можем поддержать Палестину, потому что не решили своих проблем. Дипломатически это будет тоже неправильно. Вероятно, потеряем партнеров".

Конфликт длится около столетия. Для его урегулирования создано множество документов и международных соглашений. Но израильские политики это игнорируют, добавляет эксперт.

"Действуют политикой фактов. Этим могут выиграть или проиграть. Выиграть могут тем, что представят себя миру как жертву агрессии и максимально мобилизовать других в свою пользу. Но кажется пропустили уже эту возможность. А проигрывают, потому что могут потерять контроль над ситуацией. Если войдут в Сектор Газа, то будут вмешиваться другие страны под предлогом защиты палестинцев. Возможно, их политики будут ум этого не допустить", - подытожил.

Конфликт обострился в понедельник, когда израильский суд разрешил выселить поселения палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) был атакован высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.