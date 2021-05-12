Совбез соберется на экстренное заседание

Столкновения между израильскими силовиками и палестинцами в Иерусалиме начались из-за протестов палестинцев против выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме. Фото: REUTERS

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

Консультации назначены на среду, 12 мая. Об этом сообщает Times of Israel.

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Совет Безопасности ООН во второй раз за три дня проведет экстренную закрытую консультацию. На консультациях, которые проходили ранее, не удалось выработать единого заявления по ситуации в Восточном Иерусалиме.

Отмечается, что такие заседания для обсуждения региональных конфликтов проходят постоянно, но проведение двух собраний за три дня - редкость. Для проведения закрытых консультаций требуется согласие всех 15 стран-членов.

Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.