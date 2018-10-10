Украина должна стать частью ЕС - Дуда

Дуда заявил, что двери для Украины относительно членства в ЕС открыты

Во время выступления в Швейцарии в университете Цюриха президент Польши Анджей Дуда заявил, что двери для Украины относительно членства в ЕС открыты.

"Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей в ЕС и Запада, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Двери в Евросоюз должны оставаться открытыми. Хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС", - заявил Дуда, информирует РАР.

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В контексте общих европейских ценностей польский лидер пожалел об отсутствии европейской солидарности по проекту "Северный поток-2".

"Я не сомневаюсь, что в Европе не будет места проектам, которые полезны только для одной страны, а угрожают энергетической безопасности других", - заявил президент РП,

"Северный поток - 2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Есть расширением "Северного потока". По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу. Параллельно текущем газопровода OPAL немецкие компании строят газопровод Eugal для поставок газа в центрально-европейского газового хаба в австрийский городок Баумгартен.