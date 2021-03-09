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вторник, 09 марта 2021 17:55

"Украина для Байдена еще несколько токсична, поэтому президент США не звонит Зеленскому" - обзор прессы

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&quot;Украина для Байдена еще несколько токсична, поэтому президент США не звонит Зеленскому&quot; - обзор прессы
Рыбаки возле базы ВМС Украины в Очакове на берегу Черного моря, 27 сентября в 2020-го / Getty Images

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Активисты требуют, чтобы власти делали больше для защиты женщин" - Euronews, ЕС

Активисты в Украине 8 марта вышли на марши с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию - это международное соглашение Совета Европы по противодействию насилию против женщин и домашнего насилия.

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Во время пандемии количество случаев домашнего насилия в Украине увеличилось почти вдвое. За последний год в полицию поступило почти 175 тыс. заявлений.

"Как и в любой стране, женщины в Украине не равны мужчинам в правах и возможностях. Но я так счастлива видеть на улицах Киева много людей, которые борются с этим", - сказала украинский депутат Инна Совсун.

"Администрация Байдена объявила о пакете военной помощи Украине на $125 млн" - NBC, США

Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на $125 млн, включая 2 вооруженных патрульных катера.

Остальные $150 млн военной помощи, одобренные Конгрессом на 2021 бюджетный год, не будут предоставлены, пока государственные департаменты и министерства обороны США не подтвердят Конгрессу, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году.

"Департамент призывает Украину продолжать реформы, которые усилят гражданский контроль над вооруженными силами, поспособствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупкам, а также модернизируют оборонный сектор в ключевых областях, в соответствии с принципами и стандартами НАТО", - заявили в Пентагоне.

Пентагон заявил, что кроме патрульных катеров Mark VI, даст радары для борьбы с артиллерией, поддержку спутниковыми снимками, возможности анализа, оборудование для оказания медицинской помощи военным и помощь в боевой эвакуации.

"Эти действия подтверждают приверженность США обеспечить союзника оборонным летальным оружием, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии", - заявили в Пентагоне.

Импичмент экс-президента Трампа в декабре 2019-го базировался на утверждениях, что он отказал Украине в военной помощи для давления по проведению расследования против Джо Байдена, который был конкурентом Трампа на выборах.

"Украинская миллиардеру запретили въезд в США" - TVN, Польша

Вашингтон запретил украинскому олигарху Игорю Коломойскому въезд в США. Америка обвинила миллиардера в коррупции. В своем заявлении госсекретарь Энтони Блинкен обвинил экс-главу государственной администрации Днепропетровской области в использовании служебного положения в личных целях в прошлом.

"Хотя эти санкции основываются на действиях Коломойского во время пребывания у власти, я хотел бы выразить обеспокоенность нынешним его усилиями подорвать демократические процессы и институты в Украине", - заявил Блинкен.

Жене и детям Коломойского также запрещен въезд в США. Украинские регулирующие органы обвиняют олигарха в вытягивания денег с крупнейшего банка страны - Приватбанка. Эти средства должны были направить на приобретение недвижимости в США. В частности, на небоскребы и фабрики.

Коломойский - бывший владелец национализированного Приватбанка и один из самых богатых граждан страны. Он считается определенным покровителем президента Зеленского. Прежде чем занять высший пост в государстве, тои выступал на телеканале, который принадлежит олигарху, как сатирик и продюсер телевизионных кабаре. Коломойский сейчас борется с украинским государством за восстановление контроля над Приватбанком, который был национализирован в 2016-м, когда регуляторы объявили банк неплатежеспособным в результате мошенничества на $5,5 млрд. Власти возбудили дело против владельцев банка - Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Шутка словацкого премьера возмутила Украину" - WP, Польша

Словакия решила приобрести российскую вакцину "Спутник V", еще не одобренную Европейским агентством по лекарственным средствам. Это раскололо правящую коалицию. Политический кризис может привести к отставке правительства. Однако словацкий премьер Игорь Матович считает, что это необходимый шаг.

Теперь премьер навлек на себя очередную критику. В интервью словацкому Radio Express его спросили, что пообещал России за поставку вакцин. Тогда глава правительства Словакии пошутил, что платой была "Закарпатская Украина". Через некоторое время он объяснил, что ничего не обещал России, и сама Москва ничего от него не хочет.

До Второй мировой войны Закарпатье входило в состав Чехословакии и Венгрии. 22 января 1946-го Закарпатская область была образована в составе УССР. После обретения Украиной независимости стала ее частью. Вскоре на шутку ответил украинский МИД.

"Независимо от мотивов или контекста заявлений главы словацкого правительства, которые непосредственно затрагивают территориальную целостность Украины, они категорически неприемлемы и негативно сказываются на дружеской и добрососедской атмосфере украинско-словацких отношений", - заявил МИД Украины.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Матович взамен может предложить несколько регионов Словакии за российскую вакцину.

"Почему президент Байден не звонит Зеленскому?" - Gazeta Wyborcza, Польша

Президент Украины пригласил американского коллегу в Киев на празднование 30-летия независимости Украины. Белый дом поддерживает Украину, но пока Байден разговаривать с Зеленским не спешит.

Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук подчеркивает, что с инаугурации Байдена прошло больше месяца, поэтому вопрос об отсутствии контактов становятся неизбежными.

О необходимости прямого разговора в феврале написал экс-представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер, отметив, что президент США уже обзвонил десятки лидеров разных стран. Был телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Должно быть контакт на высшем уровне. На мой взгляд, задержка связана с украинскими делами с участием Байдена и его сына Хантера, а также с публично прослушанным разговором вице-президента Байдена и президента Порошенко. Кроме того, из Киева постоянно приходили новости об открытии или закрытии уголовных дел, связанных с Байденом-младшим. Похоже, это все еще делает Украину в определенной степени токсичной для Байдена", - говорит Гетьманчук.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской компании Burisma. Ее владельцем является подозреваемый в коррупции экс-министр экологии времен Януковиче Николай Злочевский. В июле 2019-го экс-президент США Дональд Трамп звонил Зеленскому и настаивал на расследовании по Джо Байдена и его сыну Хантеру, поставив в зависимость от этого военную помощь Украине. Содержание этого разговора стало поводом для начала первого импичмента Трампа.

В прошлом году украинский депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров вице-президента Байдена и президента Порошенко, которые, по его мнению, должны были показать, что Байден руководит Украиной. США признали Деркача российским агентом и ввели против него санкции. Все это может заставить президента США проявлять осторожность в отношении Украины. Он должен учесть все возможные риски и реакции после разговора с Зеленским. По словам Гетьманчука, похоже, он еще не готов.

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Дата
09
марта

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