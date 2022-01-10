"Угрожал трибунал": в Казахстане два топ-силовика покончили с собой - СМИ

Жанат Сулейменов. Фото: "Sputnik Казахстан"

Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана 59-летний Жанат Сулейменов покончил с собой.

Об этом пишут местные СМИ и "Интерфакс-Казахстан".

В МВД страны подтвердили информацию о смерти начальника полиции, однако обстоятельства и другие подробности раскрывать не стали.

"То, что Жаната Сулейменова нет, это правда. Но при каких обстоятельствах - выясняем", - сообщила Tengrinews.kz пресс-служба департамента полиции.

На должность начальника департамента полиции Жамбылской области Сулейменова назначили в феврале прошлого года. Пять дней назад он стал комендантом региона. По информации казахского журналиста Михаила Козачкова, против Сулейменова после митингов возбуждено уголовное дело.

"Ему угрожал трибунал", - написал журналист в Telegram.

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Также сообщают о найденном мертвым полковнике Комитета национальной безопасности РК Азамата Ибраева. Труп силовика обнаружили во дворе его дома в Нур-Султане. Проводится досудебное расследование.

У Ибраева обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Вероятно, причиной смерти является самоубийство, передают "РИА Новости".

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2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент Касим-Жомарт Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующих. Сколько погибло человек в результате зачисток - неизвестно.