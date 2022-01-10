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понедельник, 10 января 2022 05:53

Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане

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Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
Казахстан: состояние дел сегодня. Фото: Факты

В Алматы и области идет антитеррористическая операция.

В городе выставили блокпосты, но он постепенно возвращается к полноценной жизни, в комментарии "Общественному" сообщил политолог Ислам Кураев, проживающий неподалеку от Алматы.

По его данным, в городе еще иногда раздаются выстрелы, но люди уже начинают "приходить в себя". Со второй половины дня 9 января коммунальные службы приступили к ликвидации последствий погромов. В настоящее время в Алматы полноценно функционируют продовольственные магазины, аптеки и другие социально важные объекты. Однако власти рекомендуют пока ограничиться в передвижениях и не выходить на улицу без особой нужды.

На всех улицах города можно заметить по два-три грузовика с десятками военных, во всех в руках изготовки винтовки. С помощью фонариков военнослужащие тщательно просматривают обочину.

Эвакуаторы увозят с улиц десятки сгоревших автомобилей.

Появились видео на которых видно и слышно, как протестующих забрасывают светошумовыми гранатами.

В понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в регионах страны.

В телеграмм-канале Министерства информации и общественного развития сообщили о 164 жертвах беспорядков, позже Министерство здравоохранения Казахстана опровергло эту информацию и назвали это "технической ошибкой".

Таким образом, официальное количество жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным.

При невыясненных обстоятельствах исчезли несколько лидеров независимых профсоюзов.

Во время последних событий в стране, в частности, перестали выходить на связь активисты профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспан Косшигулов, Тахир Ерданов, Амин Елеусинов. Исчезли также члены семьи Елеусинова.

Доступ к проводному интернету, которого не было в столице Казахстана с воскресенья, в понедельник снова возобновлен. Подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

По сети ширится видео, на котором спасенные из Кахастана россияне рассказывают, что происходит в стране.

Тем временем США направили запрос в Казахстан о разъяснении причин обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе массовых протестов. "У нас есть вопрос, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал Блинкен.

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Россия продолжает отправлять своих военных в Казахстан. Войска ОДКБ будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации в стране.

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