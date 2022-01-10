Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане

В Алматы и области идет антитеррористическая операция.
В городе выставили блокпосты, но он постепенно возвращается к полноценной жизни, в комментарии "Общественному" сообщил политолог Ислам Кураев, проживающий неподалеку от Алматы.
По его данным, в городе еще иногда раздаются выстрелы, но люди уже начинают "приходить в себя". Со второй половины дня 9 января коммунальные службы приступили к ликвидации последствий погромов. В настоящее время в Алматы полноценно функционируют продовольственные магазины, аптеки и другие социально важные объекты. Однако власти рекомендуют пока ограничиться в передвижениях и не выходить на улицу без особой нужды.
На всех улицах города можно заметить по два-три грузовика с десятками военных, во всех в руках изготовки винтовки. С помощью фонариков военнослужащие тщательно просматривают обочину.
Эвакуаторы увозят с улиц десятки сгоревших автомобилей.
Появились видео на которых видно и слышно, как протестующих забрасывают светошумовыми гранатами.
В понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в регионах страны.
В телеграмм-канале Министерства информации и общественного развития сообщили о 164 жертвах беспорядков, позже Министерство здравоохранения Казахстана опровергло эту информацию и назвали это "технической ошибкой".
Таким образом, официальное количество жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным.
При невыясненных обстоятельствах исчезли несколько лидеров независимых профсоюзов.
Во время последних событий в стране, в частности, перестали выходить на связь активисты профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспан Косшигулов, Тахир Ерданов, Амин Елеусинов. Исчезли также члены семьи Елеусинова.
Доступ к проводному интернету, которого не было в столице Казахстана с воскресенья, в понедельник снова возобновлен. Подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.
По сети ширится видео, на котором спасенные из Кахастана россияне рассказывают, что происходит в стране.
Тем временем США направили запрос в Казахстан о разъяснении причин обращения в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе массовых протестов. "У нас есть вопрос, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал Блинкен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Россия продолжает отправлять своих военных в Казахстан. Войска ОДКБ будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации в стране.
Комментарии