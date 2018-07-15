Удар в спину: Макрон не будет приглашать Путина на саммит G7

Макрон не будет приглашать Путина на саммит G7. Фото - ИноСМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным не будет приглашать президента РФ на саммит Большой семерки.

"Источник в Елисейском дворце рассказал, что ситуация в Украине не нормализовалась для Макрона настолько, чтобы приглашать Путина на саммит Большой Семерки в Биаррице, на юге Франции, летом 2019", - пишет Reuters.

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По данным источника издания в администрации президента, причиной стало то, что Макрон не увидел прогресса в выполнении Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Макрон собирается на встрече с Путиным в Москве обсудить тему Украины и Минских договоренностей.