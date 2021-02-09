Учительница занималась сексом с учеником в школе и в своей машине

 
Ексклюзивы
1/5
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 594
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 468
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2376
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9549
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1611
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2205
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 5059
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7407
Фото
Все фото
4
3
4
15
5
В захоронении нашли древний крем для лица
В захоронении нашли древний крем для лица
9-летний ребенок умер во сне от легкой формы коронавируса
9-летний ребенок умер во сне от легкой формы коронавируса
Впервые выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере
Впервые выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере
Чумной доктор и пандемия: как проходит Венецианский карнавал в условиях коронавируса
Чумной доктор и пандемия: как проходит Венецианский карнавал в условиях коронавируса
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Видео
Все видео
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 297
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 468
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1107
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
Просмотров: 792
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
вторник, 09 февраля 2021 11:58

Учительница занималась сексом с учеником в школе и в своей машине

  Комментировать
Учительница занималась сексом с учеником в школе и в своей машине
Моника Янг / news.com.au

Австралийская учительница, 23 года, занималась сексом с 14-летним учеником, после чего в соцсети Snapchat просила его прислать свои откровенные фото.

Моника Янг обвиняется по нескольким пунктам в сексе с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах. Также утверждается, что она отправила ему свои интимные фото. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За развращение несовершеннолетнего учительницу приговорили условно

Янг отвергла все обвинения в суде Сиднея. Учительницу защищает известная сиднейская адвокат Маргарет Каннин, которая вела серию судебных процессов над педофилами и несколько известных судов по делам о групповых изнасилованиях и убийствах, а теперь переключилась на защиту.

Обвинение заявляет, что Янг ​​имела отношения с парнем в период с 24 июня по 3 июля 2020 года. Она якобы имела секс с ним 5 раз. В частности в школе и в ее авто.

Утверждается, что часть доказательств с камер видеонаблюдения показывает, как руки Янг гладят пах парня. По кадрам якобы видно, как она также кладет руки подростка под свои колготки. Защита утверждает, что на видео нет явных признаков сексуального насилия, потому что обзор заблокирован столом, а доказательства преувеличены.

В случае признания учительницы виновной, ее могут приговорить к 12 годам тюрьмы. Суд продолжается.

В Великобритании замужнюю 35-летнюю учительницу судят за секс с 15-летним учеником. Кэндис Барбер - мать 3 детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Учительница занималась сексом с учеником в школе и в своей машине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 193724
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 38602
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 34659
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 23436
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 20981
Мир
Охранника концлагеря в 100 лет судят за участие в Холокосте
Охранника концлагеря в 100 лет судят за участие в Холокосте Просмотров: 27
Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс
Создали приложение, в котором можно дать согласие на секс Просмотров: 198
В захоронении нашли древний крем для лица
В захоронении нашли древний крем для лица
4
 Просмотров: 90
Домашним животным тоже придется делать тесты на коронавирус
Домашним животным тоже придется делать тесты на коронавирус Просмотров: 81
Тест на Covid-19 можно будет сделать с помощью смартфона
Тест на Covid-19 можно будет сделать с помощью смартфона Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Кулеба объяснил, почему украинский посол до сих пор не поехал в США
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
Голосов: 1215
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть