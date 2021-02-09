Учительница занималась сексом с учеником в школе и в своей машине

Моника Янг / news.com.au

Австралийская учительница, 23 года, занималась сексом с 14-летним учеником, после чего в соцсети Snapchat просила его прислать свои откровенные фото.

Моника Янг обвиняется по нескольким пунктам в сексе с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах. Также утверждается, что она отправила ему свои интимные фото. Об этом пишет Daily Star.

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Янг отвергла все обвинения в суде Сиднея. Учительницу защищает известная сиднейская адвокат Маргарет Каннин, которая вела серию судебных процессов над педофилами и несколько известных судов по делам о групповых изнасилованиях и убийствах, а теперь переключилась на защиту.

Обвинение заявляет, что Янг ​​имела отношения с парнем в период с 24 июня по 3 июля 2020 года. Она якобы имела секс с ним 5 раз. В частности в школе и в ее авто.

Утверждается, что часть доказательств с камер видеонаблюдения показывает, как руки Янг гладят пах парня. По кадрам якобы видно, как она также кладет руки подростка под свои колготки. Защита утверждает, что на видео нет явных признаков сексуального насилия, потому что обзор заблокирован столом, а доказательства преувеличены.

В случае признания учительницы виновной, ее могут приговорить к 12 годам тюрьмы. Суд продолжается.

В Великобритании замужнюю 35-летнюю учительницу судят за секс с 15-летним учеником. Кэндис Барбер - мать 3 детей.