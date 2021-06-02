Учительница занималась сексом с учениками, а потом убила себя

Учительница занималась сексом с учениками. Фото: кадр из фильма "Очень плохая учительница"

В штате Алабама, США, учительница старших классов 44-летняя Лесси Гиллеспи занималась сексом с двумя учениками. После того как ее уличили, она покончила с собой.

Об этом сообщило издание Alabama.

В 2019 году женщина получила звание "Учитель года". Гиллеспи уважали коллеги. В 2020-м она начала заниматься сексом с учениками, которым преподавала английский язык.

По словам правоохранителей, Лесси несколько раз имела интимные отношения с двумя учениками. Обвинения базировались на показаниях несовершеннолетних. Один из подростков рассказал правоохранителям, что все происходило прямо в стенах школы.

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Женщину арестовали в конце апреля 2021 года, но отпустили под залог в $60 тыс. За несколько дней учительницу нашли мертвой в ее доме в городе Хиллсборо. В отчете полиции говорится, что она покончила с собой выстрелом в голову.

Пока ведется расследование. Полиция отказалась предоставлять информацию.

В Луцке в общеобразовательной школе I-III ступеней №15 разгорелся скандал. Появилась информация, что учительница математики заставила трех девушек раздеться почти догола, оставив только нижнее белье.