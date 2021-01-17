Ученые создали ледяного работа для работы в космосе

Ученые Пенсильванского университета создали прототип робота IceBot. Фото: Скриншот

В США ученые создали прототип двухколесного работа IceBot, которого планируют использовать для работы в космосе.

Основные детали работа изготовлены изо льда. Его представили на международной конференции IROS 2020.

"Робот может работать при температуре до -17 градусов, двигаться по льду и преодолевать подъемы с наклоном 2,5 градуса. Его вес - 6,3 кг, размеры - 14×20×13 см. Корпус, колеса и бампер изготовлены изо льда, а в качестве третьей точки опоры в передней части вставлен мяч для пинг-понга", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В марсоход встроили микрофоны, чтобы услышать звуки планеты

Управление роботом осуществляется через Bluetooth-модуль с помощью обычного телефона.

По словам ученых, основной задачей работа является изучение Антарктики. Он также может принимать участие в экспедициях на другие планеты. В случае поломки IceBot способен сам себя отремонтировать.

С помощью телескопа в Чили британские ученые впервые смогли наблюдать за процессом смерти галактики. Галактика с идентификационным номером 2299 выбросила больше половины холодного газа, который используется для образования звезд.