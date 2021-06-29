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вторник, 29 июня 2021 16:49

Ученые разрабатывают COVID-вакцину в съедобных полосках

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Ученые разрабатывают COVID-вакцину в съедобных полосках
Канадцы разрабатывают COVID-вакцину в съедобных полосках. Фото: Reuters

Ученые из канадского университета Макмастер и биотехнологической компании Rapid Dose Therapeutics начали разработку действенной вакцины от коронавируса в растворяемых съедобных полосках.

Технология находится на ранних стадиях разработки, пишет CBC News.

Ученым удалось стабилизировать белок с вакцины при температуре 40 градусов Цельсия. Однако, чтобы сохранить эффективность, препарат необходимо охладить до еще более низкой температуры.

По словам разработчиков, съедобные полоски можно будет использовать не только как вакцину от коронавируса, но как препарат от других заболеваний.

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"60% или даже больше стран мира - теплые: Африка, Мексика. Подумайте обо всех странах мира, не имеющих логистических возможностей Северной Америки. В эти полоски можно поместить вакцину от коронавируса, лихорадки денге или даже гриппа и отправить их в страны без надлежащей инфраструктуры с наименьшими затратами", - прокомментировал глава компании Rapid Dose Therapeutics Марк Упсдел.

Ученые завершили первичные исследования на животных и подтвердили эффективность революционной технологии. Разработчики планируют перейти к следующему этапу эксперимента, чтобы проверить, удастся ли им получить необходимую иммунную реакцию при добавлении спаечного белка коронавируса к полоскам.

Ученые исследовали эффективность и безопасность для детей китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которой прививают и в Украине. Она выработала иммунитет к вирусу почти в 100% случаев.

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Дата
29
июня

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