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четверг, 06 августа 2020 03:18

Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте

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Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте
Это один из самых мощных неядерных взрывов в истории - Тиас. Фото: Reuters

Команда специалистов из Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала силу взрыва в порту Бейрута.

Так, по данным исследователей, сила была эквивалентна детонации 1000 - 1500 тонн тротила. Об этом сообщает BBC.

По словам ученых, это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

"Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории", - отметил профессор Энди Тиас, который руководил расчетами.

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Как сообщается, в службе безопасности Ливана считают, что "взрыв произошел при сварке дверей".

По их версии, искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе. Это, в свою очередь, и стало причиной взрыва 2750 тонн аммиачной селитры.

4 августа в столице Ливана Бейруте, в городском порту, прогремел мощный взрыв. На место выехали экстренные службы. В правительстве Ливана считают, что причиной взрыва стали 2750 т аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.

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