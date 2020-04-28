Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса

Человечество является единственным видом, полностью ответственным за появление, распространение и убытки, причиненные коронавирусом. Фото: Reuters

Последние пандемии, и появление Covid-19 в частности, являются прямым следствием человеческой деятельности. Особенно - современного капитализма, который прибыль ставит превыше всего другого.

Человечество имеет лишь "небольшое окно возможностей", чтобы преодолеть причины современного кризиса и избежать подобного в будущем. Об этом рассказали ученые из Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным службам при ООН (IPBES).

"Есть один вид, ответственный за пандемию Covid-19, - мы. Как и с кризисом климата и биоразнообразия, последние пандемии являются прямым следствием человеческой деятельности - особенно наших глобальных финансово-экономических систем, основанных на ограниченной парадигме, которая направлена на экономический рост любой ценой", - отметили они.

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Современная цивилизация сама создала идеальные условия для возникновения и распространения убийственных вирусов, к борьбе с которыми наши организмы просто не готовы. Тем более, что последние вирусы, и даже более древние, как чума, не являются чисто человеческими и появлялись в результате невнимательного взаимодействия с другими видами животных.

Однако есть несколько способов защититься в будущем. Во-первых, необходимо усилить экологические нормы и природоохранную деятельность, пересмотрев нормы отношений и взаимодействий с другими видами животных.

Во-вторых, должна быть создана единая система здравоохранения и окружающей среды из-за связи между здоровьем людей, животных и растений. Не исключено, что страны первого мира будут брать на себя обеспечение медицинских систем стран третьего мира.

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В-третьих, необходимо мобилизовать международные финансы для усиления охраны здоровья и проведения медицинских исследований.

Хотя все это окажется довольно затратным, это так или иначе обойдется человечеству дешевле, чем если ничего из вышеупомянутого не делать.

Французский нейробиолог Жан-Пьер Чаньє предположил, что никотин может препятствовать проникновению коронавируса в клетки организма, вступая с ним в своеобразную "борьбу" за организм человека. Но, если вы заразились, курение только усугубит ситуацию в целом.