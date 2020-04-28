Почти половина публикуемых новостей о Covid-19 в Twitter - это российско-китайские фейки, пропаганда и конспирология

Почти 50% высказываний о Covid-19 в Twitter являются фейками, пропагандой и конспирологией. Фото: Reuters

Едва ли не половина всех пользователей Twitter, высказывающихся об эпидемии Covid-19, на самом боты.

Условно нарративы (чит. истории) можно разделить на две группы. Первая: общие фейки про Covid-19, такие, например, как истории про вышки 5G или конспирологические версии происхождения вируса.

Либо же второе - это спонсируемая государством пропаганда из России и Китая, которая обвиняет США в разработке коронавируса как биологического оружия. Тоже конспирология, но из "официального" кармана, пишет издание Vice.

45,5% пользователей, высказывающихся о коронавирусе, напоминают ботов: слишком частые репосты, разная геолокация одних и тех же аккаунтов, отсутствие еще какой-либо информации о чем-либо личном, кроме общеполитической повестки в ленте.

И это на 20% больше, чем ожидалось, при построении кривой предположений на прошлых громких событиях мирового масштаба.

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Команда Carnegie Mellon определила более 100 фейковых нарративов о Covid-19. Их также можно разделить на 6 групп: лечение и профилактика, использование вируса в военных целях, экстренное реагирование на пандемию, механизм работы вируса (например, влияние никотина на коронавирус и другие эффекты от курения), практика мониторинга самого себя и своих близких, истории о выздоровлении или неожиданных плюсах от пандемии.

Распространение фейков снижает уровень доверия граждан к официальным институциям, противоречит научному мнению, подрывает экспертность и способствует дезинформации.

С другой стороны, заметила политолог Екатерина Шульман, доверие к специалистам, наоборот, вернется, а фейки мы начали замечать как раз потому, что они выглядят дико на общем фоне всевозрастающей образованности жителей Земли. Даже шутки о лечении имбирем и лимоном не повредят и куда больше касаются темы профилактики и витаминов, чем предрассудков и молитв.

20 апреля в Испании подтвердили 1536 случаев заражения коронавирусом. За это же время в Беларуси диагностировали 1485 заражений.