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вторник, 28 апреля 2020 12:58

Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус

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Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Известные робопсы Boston Dynamics помогают медикам с инфицированными коронавирусом. Фото: Boston Dynamics

В одной из больниц Бостона начали использовать робособаку Spot для дистанционного взаимодействия с заболевшими коронавирусом.

На "голове" робособаки по "кличке" Spot разместили специальное крепление для iPad или планшета аналогичного размера. Он нужен для видеоконференций между медперсоналом и пациентами, пишет The Verge.

В Boston Dynamics объяснили, что медперсонал страшно изнурялся, проверяя все показатели больных. Также это грозит ему смертельной опасностью. Потому медики решили использовать робособак, дабы облегчить себе работу и в то же время обезопаситься.

Это те самые собаки, которые ранее "угрожали" человечеству в форме "кожаных мешков".

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Boston Dynamics планирует расширить применение Spot в борьбе с коронавирусом. В компании изучают возможность использовать роботов для измерения температуры, пульса и частоты дыхания. Также рассматривается применение Spot для дезинфекции больниц и других помещений с помощью ультрафиолетовых ламп.

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