Ученые научились "слышать" немых с помощью импланта в мозге

Доктор Эдди Чанг, нейрохирург Калифорнийского университета / Барбара Райс

Исследователи из американского штата Калифорния утверждают, что экспериментальный мозговой имплант, преобразующий сигналы мозга в слова, оказался успешным.

Это важный шаг на пути к развитию технологии, которая может помочь людям общаться с помощью мышления. Это прорыв для тех, кто потерял способность говорить из-за травм или болезни. Об этом пишет The Independent.

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Ученые из Калифорнийского университета работали с 30-летним мужчиной, перенесшим парализующий удар более 15 лет назад и потерявшим способность говорить. Он согласился хирургическим путем прикрепить электроды к внешней поверхности мозга, чтобы проверить нейропротез.

Эксперимент подробно описан в статье, опубликованной в "Медицинском журнале Новой Англии". В течение 50 сеансов исследователи регистрировали активность мозга мужчины, когда он наблюдал за словами на экране и воображал, как произносит их вслух.

Исследователи заявили, что смогли идентифицировать слово, которое произносил мужчина, почти в половине случаев. И эта цифра выросла до 76%, когда ученые внедрили алгоритмы предсказания слов.

"Насколько нам известно, это первая успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на основе мозговой активности парализованного человека, который не может говорить. Это дает надежду на восстановление коммуникации путем задействования естественных речевых механизмов мозга", - сказал нейрохирург доктор Эдди Чанг.

Эксперты говорят, что высокий уровень ошибок, ограниченный словарный запас (всего 50 слов) и время, необходимое для обучения системы распознаванию придуманных слов, означают, что еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем технологию можно будет использовать на практике.

Однако эксперимент показал, что область мозга, отвечающая за речь, продолжает функционировать даже спустя годы после потери способности говорить. И что компьютеры можно научить декодировать слова по активности мозга.

В марте 2017-го сообщалось, что канадские ученые научились выращивать из яблок уши, которые затем пересаживают людям.