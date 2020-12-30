Ученые нашли рисунок доисторического человека, которому 4000 лет

В Индии нашли рисунок доисторического человека с мечом. Фото: newindianexpress

В Индии нашли доисторический наскальный рисунок, возраст которого составляет почти 4000 лет.

Его обнаружил историк Сатьянараяна Дьяванапалли, когда исследовал храм в районе индийского города Камаредди. Об этом сообщает The New Indian Express.

Рисунок находится на крыше святыни.

"Когда я увидел крышу святыни, я был потрясен, обнаружив на ней крупный рисунок. Он нарисован красной охрой", - рассказал историк.

По словам ученого, на рисунке изображен человек в прыжке, правая рука замахивается мечом. Он выглядит как изображение храброго мужчины.

"Художник, возможно, использовал металлический инструмент, сделанный из железа, для измельчения извести, чтобы подготовить фон для картины и растереть пигменты цвета охры", - считает историк.

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