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среда, 30 декабря 2020 22:56

Ученые нашли рисунок доисторического человека, которому 4000 лет

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  В Индии нашли рисунок доисторического человека с мечом. Фото: newindianexpress
В Индии нашли рисунок доисторического человека с мечом. Фото: newindianexpress

В Индии нашли доисторический наскальный рисунок, возраст которого составляет почти 4000 лет.

Его обнаружил историк Сатьянараяна Дьяванапалли, когда исследовал храм в районе индийского города Камаредди. Об этом сообщает The New Indian Express.

Рисунок находится на крыше святыни.

"Когда я увидел крышу святыни, я был потрясен, обнаружив на ней крупный рисунок. Он нарисован красной охрой", - рассказал историк.

По словам ученого, на рисунке изображен человек в прыжке, правая рука замахивается мечом. Он выглядит как изображение храброго мужчины.

 

"Художник, возможно, использовал металлический инструмент, сделанный из железа, для измельчения извести, чтобы подготовить фон для картины и растереть пигменты цвета охры", - считает историк.

Ученые из Афинского университета воссоздали лицо девушки, которая жила на планете около 9000 лет назад. Для реконструкции образа специалисты применяли математические алгоритмы и компьютерную томографию.

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