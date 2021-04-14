Ученые исследовали сколько микропластику в Черном море

Турецкие ученые проводят исследования в Черном и Мрамуровому морях. Фото: dha.com

Загрязнение Черного моря микропластиком, в частности у берегов Турции, составляет более 1 млн частиц на каждый квадратный метр поверхности моря.

"Количество микропластику растет с каждым днем, так же как расширяются площади, где он находится. Рыбы, питающиеся планктоном часто принимают его за еду, поскольку они имеют примерно одинаковый размер. Микропластик также может смешиваться с планктоном и попадать таким образом в организм рыбы" - сказала доцент Ульген Айтан, возглавляющая исследование Университета Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет DHA.

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Она указала на то, что в ходе исследования микропластик, размер которого до 5 мм, обнаружили даже в крошечных организмов зоопланктона. Причина загрязнения - деятельность человека.

"Черное море не защищено от микропластику. Это дренажная зона не только для шести приморских стран, но и для 22 других. Более пластмасс попадает в море по нескольким причинам: от незаконных свалок к неправильному обращению с отходами", - сказала она.

Исследователи отмечают, что в мире не осталось ни одного моря, где не было бы микропластику, и он угрожает здоровью людей, поскольку встречается не только в воде.

"Пластмасса есть не только в аквакультуре. Пластмассы есть в воде, которую пьем, в воздухе, которым дышим, и во всех видах обработанной пищи", - отметила Айтан.

Исследование продолжается. Его проводят в Черном и Мраморном морях. Работа ученых касается как оценки влияния микропластику на морской пищевой цепи, так и влияния на здоровье и жизнь человека, а также поиска способов противодействия негативному влиянию микропластику на окружающую среду.

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