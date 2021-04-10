Четырех мертвых китов выбросило на берег

Мертвый кит лежит на узбережье Сан-Франциско, США Фото: Getty Images

Четырех мертвых серых китов за девять дней выбросило в заливе Сан-Франциско, США.

Ученые выяснили, что один кит погиб после столкновения с кораблем. У самки глубокие раны возле челюсти и шеи. Причины смерти еще трех выясняют, пишет The Guardian.

"Очень тревожно увидеть четырех мертвых китов чуть более чем за неделю, - говорит доктор Падрег Дугнан из Центра морских млекопитающих. - Имеем дело изменениями, с которыми столкнулся весь вид ".

Киты мигрируют на более чем 16 тыс. км, чтобы перезимовать в водах Мексики. Там спариваются. Рожают и выкармливают потомство у Калифорнии. Питаются анчоусами, сардинами и крилем. Затем плывут на север в холодные воды.

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В 2019 году на берег залива выбросило 19 мертвых китов. Ученые считают, что животные голодали и были истощены. Из-за этого не могли мигрировать в Аляску.

"На берег выбрасывает лишь 10% погибших китов, - объясняет Кирстен Монселл. Работает в Центре биологического разнообразия океанов. - Остальные просто тонут. Мы не представляем масштабов. Наша программа требует использования рыболовных ловушек без сеток и веревок. Также следует ограничить максимальную скорость кораблей ".

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