Убитого силовиками митингующего признали виновным в "неповиновении". Свидетеля убийства посадили на 10 лет

В Беларуси пытались засудить митингующего, который умер. Фото: pravda.com

В Беларуси признали виновным в "неповиновении правоохранителям" митингующего Геннадия Шутова, которого застрелили военные во время акций протеста.

Подробностями поделилось "Радио Свобода".

25 февраля судья Брестского областного суда Светлана Крамяневская вынесла приговор и сообщила, что не будет осуждать мужчину, ведь он умер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский военком провел пафосную церемонию передачи "заряда энергии и решимости" Лукашенко

Зато свидетеля убийства Шутова Александра Кардзюкова признали виновным в сопротивлении правоохранительным органам и покушения на убийство силовика. Ему дали 10 лет лишения свободы.

По словам Кардзюкова, он не признает себя виновным. Он и дочь покойного митингующего Анастасия собираются обжаловать решение суда.

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского - первого погибшего во время протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.