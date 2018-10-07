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воскресенье, 07 октября 2018 20:37

Убили журналистку, которая расследовала хищения средств

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Убили журналистку, которая расследовала хищения средств
Викторию Маринов нашли мертвой. Фото: NOVA TV

В болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

Она расследовала махинации со средствами фондов ЕС, сообщает болгарский телеканал NOVA TV.

Тело 30-летней женщины обнаружил местный житель в зеленой зоне возле Дуная. Вещи жертвы нашли в нескольких метрах от тела. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.

Женщина умерла от удара по голове и удушения.

Полиция отрабатывает несколько версий относительно причин преступления. Одна из них - убийство из-за профессиональной деятельности Маринов.

Она писала о GPGate - скандале вокруг хищения средств из фондов ЕС.

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На проектах строительства объектов инфраструктуры, которые финансировались из ЕС зарабатывали консалтинговые фирмы. Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации разоблачили схему хищения средств.

К махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включая премьера Болгарии Бойко Борисова. В расследовании фигурирует имя председателя болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Канал TVN, где работала Маринова, был единственным в стране каналом, который освещал этот скандал.

17 сентября 2000-го года убили известного украинского журналиста и основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе. Общественный деятель, украинский оппозиционный журналист, известный своими критическими антивластными выступлениями. Герой Украины.

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Дата
07
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